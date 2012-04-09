Сертифікат моряка можна отримати за хабар в Севастополі

Прокуратура Гагарінського району Севастополя порушила кримінальну справу проти директора центру підвищення кваліфікації командного складу суден закордонного плавання за підозрою в отриманні хабарів, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

35-річний чоловік тривалий час вимагає хабарі за складання іспитів та отримання морських сертифікатів.

"Хабарник отримує гроші не тільки від севастопольських моряків, до нього звертаються також жителі Керчі, Миколаєва, Херсона. Отримати сертифікат і здати іспити моряки без хабара не могли", - йдеться в прес-релізі.

Співробітники міліції затримали директора при отриманні чергового хабара – 6,7 тисяч гривень.

