Наступний понеділок зробили вихідним
12:41, 09 квітня 2012Крым
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Країна піде в загул на три дні
Понеділок, 16 квітня, буде вихідним в Україні, оскільки Великдень випадає на неділю, 15 квітня.
Відповідно з Кодексом законів про працю, якщо святковий день співпадає із вихідним, вихідний переноситься на наступний день після святкового.
Крім того, у зв'язку зі святкуванням 1 травня робочий день перенесено з понеділка, 30 квітня, на суботу, 28 квітня. Так раніше вирішив Кабінет міністрів України.
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