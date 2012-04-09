Наступний понеділок зробили вихідним

Понеділок, 16 квітня, буде вихідним в Україні, оскільки Великдень випадає на неділю, 15 квітня.

Відповідно з Кодексом законів про працю, якщо святковий день співпадає із вихідним, вихідний переноситься на наступний день після святкового.

Крім того, у зв'язку зі святкуванням 1 травня робочий день перенесено з понеділка, 30 квітня, на суботу, 28 квітня. Так раніше вирішив Кабінет міністрів України.