Військові медики привласнили півмільйона гривень

У Севастополі порушили справу

Прокуратура Севастопольського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які підозрюються в привласненні 0,5 млн гривень, повідомила прес-служба генеральної прокуратури України. "Упродовж січня-липня 2010 року, використовуючи виконавчі листи щодо виплати компенсацій за продовольчі пайки та піднайом житлового приміщення, отримані шляхом надання до суду завідомо неправдивих документів, вони незаконно заволоділи коштами військової частини - 550 тисячами гривень", - йдеться в прес-релізі. Справу порушено за статтями 358, 366, 410 Кримінального кодексу - використання групою осіб підроблених документів та привласнення майна військовою службовою особою.

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