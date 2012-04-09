У Херсонесі знайшли слід апостола Андрія?

Відбиток стопи апостола Андрія Первозванного виявили на каменях біля морського узбережжя на території давньогрецького міста Херсонес в Севастополі, повідомляє агентство «Новий регіон».

За інформацією видання, святиню вивчає єпархіальна богословська комісія.

Місце взяли під цілодобову охорону.

Згадка про відбиток стопи святого міститься в літописі 16 століття - «Степенній книзі», яка була складена з ініціативи митрополита Макарія духівником Івана IV Васильовича Грозного Андрієм, майбутнім митрополитом Афанасієм. Вона оповідає про знаходження на території Херсонеса Таврійського стопи апостола Андрія, що викарбувана на камені під час його перебування на кримській землі

