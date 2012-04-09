Кримських міліціонерів вже закидують камінням

13:53, 09 квітня 2012
Крым
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Причепився до людей, які сварилися

Співробітник міліції шпиталізований через попадання камення в Криму. Він отримав по голові, зробивши зауваження чоловікові і жінці, які голосно лаялися матом на вулиці в Джанкої, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

Інцидент стався близько 23 години 8 квітня. 

Заступник начальника взводу патрульної служби міліції з сім'єю повертався додому. Чоловік був не у формі. Міліціонер зробив зауваження і викликав слідчо-оперативну групу.  "У цей момент чоловік кинув убік правоохоронця камінь, який попав йому в голову. Потерпілий госпіталізований з діагнозом "струс головного мозку, відкрита черепно-мозкова травма", - говориться в прес-релізі. 

28-річний житель Джанкоя затриманий. Він раніше судимий. Прокуратура проводить перевірку.

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