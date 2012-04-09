У Ялті вилучили 900 пляшок паленої горілки
14:35, 09 квітня 2012Крым
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Податкова нагрянула в магазин
Співробітники податкової міліції вилучили 900 пляшок горілки з сумнівними марками акцизного збору в Ялті, повідомила прес-служба кримської податкової.
"Палений" алкоголь знайшли в магазині. Його обшукали в рамках розслідування кримінальної справи, порушенної за статтею 204 КК "незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів".
"Партія горілки на 131 тисячу гривень вилучена. Зразки марок відправлено на експертизу", - говориться в прес-релізі.
Податківці встановлюють канали надходження алкоголю сумнівної якості до курортного міста.
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