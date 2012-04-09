Меджліс просить у Януковича церкву для Київського патріархату

Глава меджлісу Мустафа Джемільов просить президента Віктора Януковича сприяти будівництву в Сімферополі кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату.

Лідер кримських татар, депутат Верховної ради України ініціював звернення до глави держави парламентського комітету з питань міжнаціональних відносин, повідомила прес-служба меджлісу.

Сімферопольська міська рада на початку року відмовився дати землю під будівництво собору «Храм Христа Спасителя» по вулиці Київській поблизу української гімназії.

«Цей храм, за планами, повинен був стати духовним центром української громадськості в Криму, - говориться в листі. - Були витрачені значні кошти, пожертвувані громадянами з усієї України на виготовлення технічно-проектної документації, проекту собору».

Комітет Ради просить Януковича доручити його постійному представникові в Криму створити Раду церков, яка буде виконувати функції консультативного органу для уникнення міжконфесійних протистоянь в регіоні.

«Ініціювання Мустафою Джемільовим звернення на адресу глави держави є для нас величезною моральною підтримкою. Наша церква також зверталася до президента Януковича. Сподіваюся, що незабаром ця проблема буде благополучно вирішена», - сказав архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент.

