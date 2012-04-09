Мокрий сніг очікується у вівторок на півночі України
15:15, 09 квітня 2012Крым
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Ось такий квітень
Невеликий дощ очікується у вівторок в Україні, вночі у північних областях з мокрим снігом, лише у західній частині без опадів, повідомив Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у північних та західних областях 0-5° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; вдень 6-11° тепла, на Прикарпатті та в Криму місцями 12-14°. У східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.
У Київській області вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
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