Церква закликала оголосити бойкот наклейкам на яйцях в Криму

Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату радить православним утриматися від наклейок зі святими образами для прикраси пасхальних яєць, а вибрати традиційну техніку фарбування яєць вручну.

«Після Великодніх урочистостей ці ікони потрапляють разом зі шкаралупою в сміттєві баки, а таким чином неприпустимо зневажається образ Божий, - зазначив секретар єпархії, протоієрей Олександр Якушечкін. - Набагато краще прикрасити яйця вручну, як це робили наші предки. Писанки, крашанки, створені своїми руками, - ще один спосіб перейнятися всією сім'єю духом Урочистості!»

За матеріалами сайту 0652