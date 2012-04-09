Нікітський сад виростив "ювілейний" сорт тюльпана

160 сортів тюльпанів вітчизняної та зарубіжної селекції представлять в Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму.

"Парад тюльпанів", присвячений 200-річчю заснування саду, відкриється 14 квітня.

"Спеціально до ювілею вивели новий сорт тюльпана, він буде презентований під час виставки", - розповіли організатори.

Виставка триватиме протягом 2-3 тижнів.

Нікітський ботанічний сад заснований в 1812 році і є одним з найстаріших науково-дослідних установ України.

