Нікітський сад виростив "ювілейний" сорт тюльпана
16:32, 09 квітня 2012Крым
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160 сортів тюльпанів вітчизняної та зарубіжної селекції представлять в Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму.
"Парад тюльпанів", присвячений 200-річчю заснування саду, відкриється 14 квітня.
"Спеціально до ювілею вивели новий сорт тюльпана, він буде презентований під час виставки", - розповіли організатори.
Виставка триватиме протягом 2-3 тижнів.
Нікітський ботанічний сад заснований в 1812 році і є одним з найстаріших науково-дослідних установ України.
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