Вандали розбили севастопольське "Лукомор'я"
16:52, 09 квітня 2012Крым
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Постраждали скульптури і вікна
Невідомі в ніч на 8 квітня влаштували погром в дитячому містечку «Лукомор'я» в Севастополі, вони розбили кілька скульптурних композицій, стенди і вікно, повідомив директор містечка Микола Помогалов.
Так, вандали зруйнували частину експозицій «Російський дух» і «Цар Кощій над златом чахне», зіпсований напис на пам'ятнику поетові Олександру Пушкіну, розбита скульптура Венери Мілоської і вікно в музеї радянського дитинства, пошкоджений стенд «Профілактика куріння».
«Це справжні вандали. Навіщо треба було громити стільки об'єктів, які радували відвідувачів містечка?» - обурюється Помогалов.
Директор містечка звернувся до міліції, за фактом події проводиться розслідування.
За матеріалами КІА
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