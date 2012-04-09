Вандали розбили севастопольське "Лукомор'я"

Невідомі в ніч на 8 квітня влаштували погром в дитячому містечку «Лукомор'я» в Севастополі, вони розбили кілька скульптурних композицій, стенди і вікно, повідомив директор містечка Микола Помогалов.

Так, вандали зруйнували частину експозицій «Російський дух» і «Цар Кощій над златом чахне», зіпсований напис на пам'ятнику поетові Олександру Пушкіну, розбита скульптура Венери Мілоської і вікно в музеї радянського дитинства, пошкоджений стенд «Профілактика куріння».

«Це справжні вандали. Навіщо треба було громити стільки об'єктів, які радували відвідувачів містечка?» - обурюється Помогалов.

Директор містечка звернувся до міліції, за фактом події проводиться розслідування.

За матеріалами КІА