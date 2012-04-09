Євпаторія "побудує" місто Сонця з гілок

Перший національний фестиваль флористчних об'єктів "Місто Сонця" пройде 29 квітня в Євпаторії. Він присвячений "ленд-арту": мистецтву інтеграції природних об'єктів - корчів, гілок, каменів, листя і навіть грунту - в існуючий ландшафт.

Арт-об'єкті розмістяться в парку імені Фрунзе.

Для участі у фестивалі запрошуються фахівці в області ландшафтного мистецтва, флористи, скульптори, декоратори, художники.

30 квітня творці найцікавіших композицій отримають нагороди.

"Помилуватися прекрасними творіннями дизайнерів можна буде і після підведення підсумків фестивалю. Оскільки скульптури не втрачають своєї привабливості протягом двох-трьох місяців, до середини літа жителі і гості міста матимуть прекрасну можливість бачити красу під час прогулянок в курзалі", - повідомляє євпаторійський міський портал.