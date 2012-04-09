Молодіжний уряд Криму сформують до вересня

9 квітня в Сімферополі стартував перший тур третього етапу конкурсу з формування «Молодіжного уряду» при голові Ради міністрів Криму, повідомила прес-служба кримського уряду.

Молодіжний уряд буде постійно діючим дорадчим органом. Його склад сформують на конкурсній основі з молодих людей у віці від 18 до 35 років. За підсумками перших двох етапів конкурсна комісія визначила 44 учасника. По завершенню всіх турів третього етапу будуть визначені 22 кандидата в члени молодіжного уряду. Ще 6 осіб увійдуть в резерв дорадчого органу.

«Для нас дуже важливо, як молодь бачить реалізацію республіканських програм у всіх галузях економіки. Ми будемо враховувати думку молодих фахівців, і ми завжди відкриті для співпраці. Переконаний, саме ви повинні будувати майбутнє нашої країни. Ми чекаємо вас не тільки в Молодіжному уряді, але і в Раді міністрів Криму», - сказав перший заступник голови Радміну Павло Бурлаков, висловивши упевненість, що члени молодіжного уряду візьмуть активну участь в реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

Влітку члени молодіжного уряду пройдуть навчання в школі майбутнього керівника «Я - лідер», а також стажування в міністерствах і республіканських комітетах Криму і вже у вересні приступлять до роботи.

Для освітлення та громадського обговорення діяльності Молодіжного уряду планується створити сайт. Молоді люди готові самостійно розробити і запустити його, до вересня ця робота буде зроблена.

У першому турі III етапу взяли участь 44 кандидати на посади голови молодіжного уряду, віце-прем'єрів, міністрів і голів рескомітетів. Учасників розділили на дві команди по 22 людини - «Вектор Крим» і «Лідер.com».

У понеділок команди презентували «візитні картки», взяли участь у творчому конкурсі «Улюблений Крим», відеоконкурсі «Чистий півострів», а також проявили себе в конкурсі командних рішень «Молодіжний уряд в екстремальних умовах». Також кандидати взяли участь в індивідуальних змаганнях: радіоконкурсі «Міністр в прямому ефірі» і вікторині «Мудрий політик».

За підсумками першого туру, журі за 5-бальною системою оцінило вміння конкурсантів презентувати себе, їх ерудованість, винахідливість, креативність відповідей, а також знання основних проблем і пріоритетів розвитку Криму. За сумою набраних в першому турі балів переможцем стала команда «Вектор Крим».

Фото Радміну