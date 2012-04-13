Первомайський район Криму очистили від сміття

149 несанкціонованих звалищ ліквідовано в Первомайському районі республіки в рамках акції «Зробимо Крим чистим», повідомляє прес-служба кримського уряду.

З початку місяця на території району зібрано 0,447 тис. кубометрів твердих побутових відходів, наведено в порядок 15 кладовищах, відремонтовано 5 братських могил, упорядковано 960 тис. кв. метрів вулиць і доріг, відремонтовано 5 спортивних майданчиків. Крім того, висаджено понад півтори тисячі дерев і чагарників, розбиті газони та квітники.

Акція «Зробимо Крим чистим» проходить на території 41 населеного пункту, в ній беруть участь 2,7 тис. осіб.