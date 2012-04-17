Податкова вилучила 1,5 тисячі пляшок "лівого" коньяку

Співробітники податкової затримали в Джанкої автомобіль з причепом, що перевозив більше 10 тисяч пляшок коньяку, частина яких була з сумнівними акцизними марками, повідомила прес-служба відомства.

"При детальному огляді пляшок зі спиртним з'ясувалося, що деякі з них обклеєні марками, які значаться списаними і знищеними через пошкодження", - йдеться в прес-релізі.

Податківці вилучили 1,5 тисячі півлітрових пляшок коньяку, зразки марок направили на експертизу.

Відомство встановлює, кому призначалася партія спиртного.