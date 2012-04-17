Податкова вилучила 1,5 тисячі пляшок "лівого" коньяку
15:46, 17 квітня 2012Крым
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Операція на півночі Криму
Співробітники податкової затримали в Джанкої автомобіль з причепом, що перевозив більше 10 тисяч пляшок коньяку, частина яких була з сумнівними акцизними марками, повідомила прес-служба відомства.
"При детальному огляді пляшок зі спиртним з'ясувалося, що деякі з них обклеєні марками, які значаться списаними і знищеними через пошкодження", - йдеться в прес-релізі.
Податківці вилучили 1,5 тисячі півлітрових пляшок коньяку, зразки марок направили на експертизу.
Відомство встановлює, кому призначалася партія спиртного.
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