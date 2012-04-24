Де в Євпаторії взяти човен

Маломірні суда можна буде орендувати в Євпаторії влітку в десяти пунктах прокату, їх дислокацію затвердила мерія курортного міста, повідомила прес-служба виконкому.

Пункти розташовані в районі Сімферопольського шосе, вулиць Сімферопольська, Полупанова, набережній імені Горького.

"Згідно з рішенням виконкому, плавання маломірних судів може здійснюватися лише з баз-стоянок, прошедших щорічне обстеження. Дозволи на здійснення перевезень видаватиме спецкомісія згідно затвердженої дислокації стоянок і прокатних пунктів", - говориться в прес-релізі.

Без документів експлуатація маломірних судів в місцях масового відпочинку людей заборонена (окрім плавзасобів аварійно-рятувальних служб).