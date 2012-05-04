Ялта відкрила Будинок милосердя
14:30, 04 травня 2012Крым
0 0
16 кімнат для самотніх
Православний Будинок милосердя імені великомучениці Варвари відкрився на території Лівадійськой міської лікарні в Ялті, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.
"У Будинку милосердя вже оселилися перші постояльці - пенсіонери, самотні літні громадяни. Всього в установі є 16 кімнат", - говориться в прес-релізі.
Будинок милосердя уклав договори з міською поліклінікою і лікарнею. Раз на тиждень постояльців оглядатиме дільничний лікар.
Установою займеться опікунська рада керівників міст і селищ Великої Ялти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter