Ялта відкрила Будинок милосердя

14:30, 04 травня 2012
Крым
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16 кімнат для самотніх

Православний Будинок милосердя імені великомучениці Варвари відкрився на території Лівадійськой міської лікарні в Ялті, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму. 

"У Будинку милосердя вже оселилися перші постояльці - пенсіонери, самотні літні громадяни. Всього в установі є 16 кімнат", - говориться в прес-релізі. 

Будинок милосердя уклав договори з міською поліклінікою і лікарнею. Раз на тиждень постояльців оглядатиме дільничний лікар. 

Установою займеться опікунська рада керівників міст і селищ Великої Ялти.

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