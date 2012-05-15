Військові медики привласнили півмільйона

Військова прокуратура направила до Гагаринського районного суду Севастополя кримінальну справу стосовно службових осіб військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які заволоділи 550 тисячами бюджетних гривень медичного закладу, зловживаючи службовим становищем та використовуючи підроблений документ, повідомила прес-служба прокуратури ВМС.

"Достовірно знаючи, що не мають права на отримання компенсації вони звернулися до Мукачівського міського районного суду Закарпатської області з позовом про стягнення коштів за піднайом житла. При цьому використали завідомо неправдивий документ про визнання медичним закладом позовних вимог в повному обсязі. Суд задовольнив вимоги військовослужбовців, протягом 2010 року через виконавчу службу з рахунків медичного закладу вони отримали 550 тисяч гривень", - йдеться в прес-релізі.

Під час досудового слідства обвинувачені відшкодували 144 тисячі гривень збитків.

До них заявлений цивільний позов на суму понад 400 тисяч, на майно військовослужбовців накладено арешт.