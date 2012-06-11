У православних розпочався Петрів піст

Петрів піст розпочинається у понеділок у православних віруючих - за традицією рівно через тиждень після свята Трійці. Тривалість цього посту щороку різна і залежить від дати святкування Великодня.

Протягом усього посту не допускається вживання м`ясних, молочних продуктів та яєць .

По вівторках, четвергах, суботах, неділях, а також в день пам`яті Різдва святого Івана Хрестителя (7 липня) і в дні храмових престольних свят дозволяється їсти рибу.

Петрів піст завершується напередодні 12 липня, коли Церква відзначає день пам`яті святих апостолів Петра і Павла, нагадує ТСН.