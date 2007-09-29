Представництво Президента в АРК заявляє про перешкоджання роботі

Сімферополь. 29 вересня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА сьогодні намагався перешкоджати роботі заступника Постійного представника Президента України в АРК, заявляє Представництво глави держави.

«У влади Криму після невдалих спроб скомпрометувати Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим і його посадових осіб, звинувативши їх в дестабілізації ситуації в автономії і корупції, почали «здавати нерви», і вони перейшли до прямого перешкоджання Представництву в участі в роботі республіканських органів управління», - говориться в заяві, переданій агентству УНІАН.

Як стверджують в Представництві, сьогодні перед початком позачергового засідання Ради міністрів АРК його голова В.ПЛАКІДА «намагався видалити із залу засідання заступника Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Валерія ПРОБИЙ-ГОЛОВУ, мотивуючи це тим, що в роботі засідання має брати участь Представник глави держави, а не його заступник».

В.ПРОБИЙ-ГОЛОВА звернув увагу керівника Радміну АРК на незаконність таких вимог. Після чого, як стверджують в Представництві, В.ПЛАКІДА «зажадав звільнити робочий стіл і пересісти на місця для запрошених і технічного персоналу, чим були створені неприйнятні умови для ознайомлення з винесеними на засідання документами, участі в обговоренні проектів нормативно-правових актів і повноцінної роботи в засіданні».

В зв`язку з цим Представництво Президента України в Криму попереджає голову Радміну і інших посадовців автономії про відповідальність, яка за перешкоджання виконанню функціональних обов`язків Представництва передбачена Законом України «Про Представництво Президента України в АР Крим» і Кримінальним кодексом України. Крім того, Представництво залишає за собою право проінформувати главу держави Віктора ЮЩЕНКА про цей інцидент, а також звернутися до прокуратури Криму для відповідного реагування.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перший віце-спікер парламенту Криму Сергій ЦЕКОВ звинуватив В.ПРОБИЙ-ГОЛОВУ в корупції. Крім того, С.ЦЕКОВ заявив, що Представництво Президента лише дестабілізує ситуацію в автономії.

В.ПРОБИЙ-ГОЛОВА назвав звинувачення С.ЦЕКОВА «чорним передвиборним піаром».

Постпред Президента в АРК Володимир ХОМЕНКО заявив, що негативну реакцію з боку кримської влади викликала його критика щодо підготовки виборчих списків, а також заяви про земельне беззаконня на півострові.