Окружком №3 відправив назад до дільниць 7 із 9 протоколів

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №3 відправила назад 7 із 9 протоколів з даними голосування, що надійшли від дільничних виборчих комісій.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив член окружної виборчої комісії №3 Сергій КУЛИК.

За його даними, в 00 год.30 хв. до окружкому почали надходити дані з дільниць, а вже о 2.30 ночі 7 із 9- даних з дільниць були відправлені назад через виявлені помилки. «7 з 9 було окружкомом «повернуто», оскільки там виявлені неточності в цифрах, порушені правила пакування тощо», - повідомив член окружкому №3.

За його словами, між представниками коаліції та опозиції, які працюють на окрузі №3, виникає ряд незначних розбіжностей з деяких питань.

Нагадаємо, територіальний виборчий округ №3 включає Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, а також Джанкойський і Красноперекопський райони Криму.

Всього в Автономній Республіці Крим - 8 округів.