МНС третій день шукають зниклого рибалку

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. Рятувальники МНС третій день шукають 49-річного рибалку, якого затягла за собою у водоймище риба.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, рибалка зник у водоймищі в районі села Насипне.

За інформацією рятувальників, чоловік вирушив на рибалку разом з дружиною. «Коли одну з вудок раптом сильно смикнуло, і вона пішла під воду, рибак, злякавшись, що великий улов піде разом зі снастями, кинувся навздогін», - повідомили в МНС. За даними рятувальників, відпливши метрів на 200 від берега, чоловік зник.

Водолази, що прибули на місце події, протягом майже 4 годин «прочісували» дно. Феодосійця, зниклого в невеликому штучному водосховищі, де максимальна глибина не перевищує 3- 4 метри, так і не знайшли. Пошуки ведуться вже третій день.