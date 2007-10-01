У Криму лідирує Партія регіонів

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. За результатами опрацювання 45,33% протоколів з Криму Партію регіонів підтримали 62,28% виборців АРК.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 12.32 опрацьовано 45,33% кримських протоколів.

В АРК на виборах в Раду України за блок «НУ-НС» проголосували 7,95% виборців автономії, за КПУ – 7,27%, за БЮТ - 7,12%, за ПСПУ – 3,8%, за Блок Литвина – 3,62%, за СПУ – 2,01%.