У Севастополі ПР набрала на 16 тис. голосів менше

Севастополь. 1 жовтня. УНІАН. Згідно з даними паралельного підрахунку голосів штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Севастополі Партія регіонів у місті набрала на 16 тис. голосів менше, ніж на виборах 2006 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник севастопольського штабу НУ-НС, заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ.

За його словами, у процентному відношенні це стільки ж, скільки було і на попередніх виборах. Зменшення відбулося, у тому числі, за рахунок зниження явки виборців з близько 65% у 2006 році до 59% - на нинішніх дострокових виборах.

Д.БАЗІВ додав, що за Партію регіонів у Севастополі проголосували 118 тис. 664 виборця, тоді як у 2006 році – 134 тис. 743 особи (різниця 16 тис. 79 осіб).

«За рік влади у Севастополі Партія регіонів втратила 16 тис. своїх прихильників, і, я вважаю, що це досить значний показник», - сказав керівник штабу.

За словами Д.БАЗІВА, блок НУ-НС на цих виборах у Севастополі, попередньо, набрав 2,31% (у 2006 році показник був на 0,9% кращим), а в абсолютних показниках ця цифра становить 4259 голосів.

На думку Д.БАЗІВА, паралельно отримані дані не будуть сильно розходитися з офіційними. «Ми мали дані протоколів ще о 6-й годині ранку. Лише дані по деяких протоколах ми отримали дещо пізніше, але на 7-му годину ранку ми мали всю інформацію, ведучи паралельний підрахунок голосів. Тому я переконаний, що цифри можуть різнитися буквально на десяті», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міської ради, лідер севастопольських «регіоналів» Валерій САРАТОВ напередодні виборів заявляв, що явка виборців у місті, на його думку, становитиме понад 75%.