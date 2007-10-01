В Криму вибори проведені з порушеннями

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. На думку експертів Міжнародної Суспільної організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори», в Криму дострокові парламентські вибори проведені з порушеннями, але цивілізовано, вільно і прозоро. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявили міжнародні експерти Владислав ЗАБЛОТСКИЙ (Ізраїль) і Сергій БОЛЬШАКОВ (Росія).

Експертами зафіксована «величезна кількість порушень», деякі з яких були грубими. Найбільші проблеми відзначені в списках виборців («мертві душі», наявність «двійників», помилки в прізвищах, відсутність будинків і цілих вулиць). Разом з тим, ці порушення не виконують вирішальної ролі і не можуть розглядатися як причина для визнання виборів недійсними.

Як зазначив С.БОЛЬШАКОВ, в цілому виборча кампанія була підготовлена ретельно, і вибори пройшли у спокійній обстановці, «не без порушень, але цивілізовано, вільно і прозоро», тому немає підстав для сумнівів в легітимності обраного депутатського корпусу. «Головне, що вибори відбулися», – сказав він.