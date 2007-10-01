Севастополь. 1 жовтня. УНІАН. У Севастополі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє 14-річних підлітків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у місті Севастополі, рухаючись на мопеді зі швидкістю близько 50 км/год., його водій не переконався в безпеці маневру, в результаті чого стався наїзд на мопед автомобіля «Шкода Октавія», який рухався позаду в попутному напрямку. Водій автомобіля намагався попередити зіткнення, але мопед звернув вліво надто різко, і уникнути наїзду не вдалося.

В результаті ДТП водій і пасажир мопеда отримали смертельні травми: пасажир помер на місці пригоди, а водій - в кареті «Швидкої допомоги». Водія автомобіля госпіталізовано з переломом ключиці, від більш серйозних травм його вберегла подушка безпеки.