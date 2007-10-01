Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. В окружних комісіях Криму заявляють, що прийом протоколів від дільничних комісій ведеться в режимі «нон-стоп», проте людські ресурси вже на межі. Так кореспонденту УНІАН прокоментували представники ряду окружкомів Криму ситуацію з нібито повільним підрахунком голосів в автономії.

Наприклад, в окружній комісії територіального виборчого округу №2 (включає Сімферопольський і Бахчисарайській райони Криму) повідомили, що робота ведеться «в режимі нон-стоп». При цьому, за словами співрозмовника агентства, обсяг роботи дуже великий, а люди в комісіях працюють уже другу добу й дуже втомилися.

В окружкомі територіального виборчого округу №3 (включає Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, а також Джанкойський і Красноперекопський райони) заявили, що претензії щодо повільного підрахунку голосів необгрунтовані. «Несправедливі подібні претензії саме до нас (до окружкомів Криму – УНІАН)», - зазначили в окружкомі. За словами члена окружкому №3 Сергія КУЛИКА, в ситуації винна, зокрема, система партійних квот у комісіях. С.КУЛИК зазначив, що в комісіях через це часто працюють непрофесіонали, а склад комісій дуже часто змінюється. За даними члена окружкому, до виборів на його окрузі змінилося 35% членів комісій. При цьому С.КУЛИК додав, що непрофесійний склад комісій – проблема не тільки Криму, але й України в цілому.

У деяких інших окружкомах Криму коментар одержати не вдалося – там або не відповідають телефони, або члени комісій говорять, що дуже зайняті прийомом протоколів і просять не відволікати їх від роботи.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив правоохоронним органам негайно здійснити перевірку причин затримки підрахунку голосів виборців на позачергових парламентських виборах. Стурбованість Президента викликає затримка з підрахунками голосів у східних і південних областях України, а саме – в Донецькій, Луганській, Одеській областях і в Автономній Республіці Крим. «Цей процес має ознаки затягування», - зазначив В.ЮЩЕНКО.