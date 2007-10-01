У Севастополі результати суттєво не відрізняються

Севастополь. 1 жовтня. УНІАН. У Севастополі попередні результати голосування на дострокових виборах до Верховної Ради суттєво не відрізняються від показників минулорічних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу у Севастополі заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР.

Вона зауважила, що за попередніми даними, отриманими від членів дільничних комісій і районних державних адміністрацій, найбільшу кількість голосів виборців у Севастополі отримала Партія регіонів - 64,98% (у 2006 році - 64,25%).

Далі, за словами І.ЦОКУР, йде Комуністична партія України, за яку проголосували 9,4% жителів Севастополя (проти 4,76% минулого року), за Прогресивну соціалістичну партію України свої голоси відділи 6,98% громадян (у 2006 році - 10,09%), за Блок Юлії Тимошенко - 5,5% (минулого року - 4,53%), за Соціалістичну партію України - 2,64% (у 2006 році - 0,81%), за Блок Литвина - 2,38% (минулого року - 1,55%), за блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 2% (у 2006 році - 2,39%), за Блок Людмили Супрун — 0,76%.

І.ЦУКОР також зазначила, що вибори у місті були добре організовані, функціонували усі 187 дільниць.

«За нашими даними, десь на 5-ту ранку усі дільничні комісії підбили підсумки, без ексцесів, без взаємних претензій членів дільничних виборчих комісій, як це спостерігається в деяких регіонах», - додала заступник голови Севастопольської ОДА.

І.ЦОКУР також повідомила, що у списки виборців по місту було включено 308 тис. 114 осіб, у виборах взяли участь 186 тис. 660, «тобто в середньому, попередньо, 60%, а якщо говорити про березень 2006 року, то на 7-8% менше», - сказала вона.