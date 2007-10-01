Окружком №3 виявив ряд порушень

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. У Криму окружна комісія територіального виборчого округу №3 на вечір сьогоднішнього дня отримала від дільничних комісій 101 з 159 протоколів і обробила їх.

Як повідомив по телефону кореспонденту УНІАН член окружкому №3 Сергій КУЛИК, при цьому вже відомо, що перерахунок голосів проводитиметься трьома дільничними комісіями.

За його словами, ці комісії проводитимуть перерахунок, оскільки окружком виявив ряд порушень. «Поки везли – порвався пакет (з протоколом – УНІАН)», - навів приклад С.КУЛИК. При цьому він зазначив, що це не остаточні дані з приводу перерахунку голосів – адже окружком ще не одержав 58 протоколів від дільниць, а там, можливо, теж будуть виявлені порушення.

С.КУЛИК висловив великі сумніви, що сьогодні до кінця дня буде закінчена робота в окружкомі округу №3 з прийому протоколів та іншої документації від дільничних комісій, а також передача протоколів у Центральну виборчу комісію. «Мені здається, що ні», - відповів С.КУЛИК на запитання, чи завершиться сьогодні робота на територіальному виборчому окрузі №3. Він пояснив свою відповідь, зокрема й великим обсягом роботи, який ще належить зробити.

При цьому член окружкому зазначив, що, незважаючи на втому, люди продовжують працювати.