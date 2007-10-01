Сімферополь ставить рекорд

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. У територіальному виборчому окрузі №1 у Криму до вечора опрацювали лише 19,49% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, за станом на 20.20 1 жовтня тут оброблено всього 19,49% протоколів, тоді як на інших семи кримських округах опрацювали вже від 61,5% до 100% протоколів.

Кореспондентові УНІАН, який по телефону звернувся за коментарем в окружну комісію ТВО №1, заявили, що обробка бюлетенів йде повільно, оскільки «багато помилок знаходиться» в документації, що надходить від дільничних комісій. Як відзначили в окружкомі, багато помилок виникають через те, що було мало часу для нормальної підготовки до виборів. Іншої інформації одержати не вдалося, в комісії заявили, що «зараз у них йде нарада», і порадили, якщо щось цікавить, приїхати за коментарем безпосередньо в окружком.

Довідка УНІАН. У ТВО №1 входить 159 виборчих дільниць міста Сімферополя.