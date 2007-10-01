В АРК опрацьовано 81,6% протоколів

Картина не змінюється

Сімферополь. 1 жовтня. УНІАН. На 22.29 в АРК опрацьовано 81,67% протоколів. Як повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, за результатами опрацювання 81,67% протоколів лідер в регіоні: Партія регіонів (ії підтримали 414824 виборців (61,17%). Далі картина така: блок «НУ-НС» підтримали 57718 виборців (8,51%), КПУ - 50235 виборців (7,40%), БЮТ - 47968 виборців (7,07%), Блок Литвина - 26296 виборців (3,87%), ПСПУ - 25756 виборців (3,79%), СПУ - 14051 виборців (2,07%).

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