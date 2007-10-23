«Севастополь-Крым-Россия»: Криму треба починати возз`єднання з РФ

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. Коордінатор Народного фронту «Севастополь-Крым-Росcия» Валерій ПОД`ЯЧИЙ вважає, що саме зараз Криму необхідно почати процес по возз`єднанню з Російською Федерацією.

Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі В.ПОД`ЯЧИЙ заявив, що для возз`єднання з РФ автономії потрібно відмовитися від Конституції АРК від 1998 року і відновити дію Конституції Криму від 6 травня 1992 року. «Де Республіка Крим чітко позначена як суверенна держава, що володіє всією повнотою конституційних прав на своїй території», - заявив В.ПОД`ЯЧИЙ.

За його словами, зараз наступила унікальна можливість для відновлення дії Конституції Криму від 6 травня 1992 року і ухвалення Декларації про возз`єднання Криму з Росією. «Зараз унікальна ситуація склалася - можна абсолютно небоязливо відновити дію Конституції від 6 травня 1992 року, ніхто не відмінить ці рішення, тому що той склад Верховної Ради (5-го скликання – УНІАН) вже склав свої повноваження, а цей склад невідомо, коли вступить», - заявив коордінатор Народного фронту «Севастополь-Крым-Россия». Потім, на його думку, потрібно оголосити «півострів територією, що знаходиться під юрисдикцією Російської Федерації» і прибрати символіку України зі всіх адміністративних будівель. "Прибрати шляхом ухвалення ухвали кримським парламентом. Замість потрібно вивісити російські прапори", - заявив він. «Потрібно звернутися до Держдуми, щоб вона виступила гарантом правого статусу Республіки Крим. І я упевнений, що Держдума це підтримає», - заявив В.ПОД`ЯЧИЙ.

На його думку, тоді «будь-які підступи панів перешкодити возз`єднанню Республіки Крим з Росією приречені».

В.ПОД`ЯЧИЙ також заявив, що Народний фронт «Севастополь-Крым-Россия» вважає дії Євразійського союзу молоді на Говерлі спробою сказати «ні» державі, «героями якої є есесовци».

Відповідаючи на питання журналістів, В.ПОД`ЯЧИЙ відзначив, що він не є агентом російських спецслужб, він громадянин України, при цьому патріот Росії. В.ПОД`ЯЧИЙ також сказав, що Народний фронт «Севастополь-Крым-Россия» існує за рахунок «особистих засобів».

Крім того, В.ПОД`ЯЧИЙ заявив, що не вважає, ніби Народний фронт «Севастополь-Крым-Россия», як і ЄСМ, ведуть «підривну діяльність» на території України.

На пресс-конфренцию прийшли активісти Всеукраїнської організації "Свобода". Вони розвернули в залі, де проходила прес-конференція, великий прапор своєї організації. Одна з активісток "Свободи" заявила, що Україна завжди була, є і буде. "Ми не дозволимо на українській землі негідникам топтати і плюндрувати символи України", - сказала вона.