Кримський міністр ЖКГ доручив активізувати освоєння субвенцій

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Міністр ЖКГ Криму Володимир БАЖЕНОВ доручив керівникам регіонів активізувати роботу щодо освоєння субвенцій.

Як повыдомляє прес-служба Ради міністрів АРК, сьогодні на республіканській селекторній нараді міністр заслухав звіти керівників місцевої влади про хід освоєння в містах і районах коштів капітальних вкладень, субвенцій державного і республіканського бюджетів, а також готовності об`єктів життєзабезпечення до проведення осінньо-зимового опалювального сезону.

В.БАЖЕНОВ відзначив, що міністерство ЖКГ АРК є головним розпорядником коштів Державного бюджету України з 5 субвенцій і 6 державних бюджетних програм на загальну суму 150,4 млн. грн.

Кошти субвенцій розподілено на проведення робіт з газифікації, водопостачання і теплопостачання в населених пунктах, впровадження енергозбережних технологій, а також придбання обладнання для установ освіти і охорони здоров`я.

Міністр поінформував, що субвенція на виконання інвестиційних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіонів, заходи щодо попередження аварій і техногенних катастроф в ЖКГ і на інших аварійних об`єктах комунальної власності освоєна в сумі 16,7 млн. грн. (за ці кошти проведено роботи на 43 об`єктах водопровідно-каналізаційного господарства, здійснено ремонт 6 житлових будинків в сільській місцевості, 31 котельної в школах і дитячих садках, 4 - в лікарнях, 5 - в житлових будинках).

Кошти субвенції на заходи щодо енергозбереження освоєно в сумі 12,3 млн. грн. Субвенція на будівництво, ремонт автомобільних доріг комунальної власності освоєна в сумі 6,8 млн. грн.