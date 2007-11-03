Суд заборонив «Російський марш»

Сімферополь. 3 листопада. УНІАН. Суд заборонив проведення 4 листопада в Сімферополі так званого «Російського маршу».

Про це повідомили УНІАН в прес-службі кримської прокуратури.

«Суд поставив крапку в дискусії міської влади і громадських організацій про проведення масових заходів 4 листопада 2007 року. Вони заборонені. Саме такі рішення 1-3 листопада 2007 прийняли місцеві суди Сімферополя, задовольнивши позови виконавчого комітету Сімферопольської міської ради», - повідомляє прокуратура Криму.

Як ідеться в повідомленні, суд, детально розглянувши доводи міської влади і представників сторін, заборонив громадським організаціям «Російський фронт Сергія Шувайникова», «Російська община Сімферополя», «Російський національний з`їзд», «Конгрес російських общин Криму», партії «Російський блок», організації «В майбутнє – з Росією», УНП, УРП «Собор», ініціативній групі жителів міста проведення масових акцій і маршів в Сімферополі в неділю - 4 листопада.

У рішенні суду, зокрема, підкреслюється: «Одночасне проведення таких заходів різними організаторами, без узгодження місць і часу їх проведення органом місцевого самоврядування, може створити реальну небезпеку безладів і злочинів, загрозу здоров`ю населення, а також правам і свободам інших людей - жителів міста Сімферополя».

Постанова суду про заборону проведення масових акцій підлягає негайному виконанню.