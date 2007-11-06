Безконтрольність призвела до хижацького захоплення

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Секретаріат Президента України Віктора ЮЩЕНКА дав доручення Міністерству охорони навколишнього природного середовища України компетентно розібратися в ситуації навколо меж Ялтинського гірничо-лісового заповідника і внести пропозиції щодо їх зміни.

Про це УНІАН повідомили в Кримському відділенні Партії зелених України.

За даними прес-служби кримських «зелених», Секретаріат Президента «за підписом першого заступника глави Секретаріату Президента і представника Президента в Кабінеті міністрів України Олександра ШЛАПАКА, на звернення голови Кримського республіканського регіонального відділення Партії зелених України Віктора ТАРАСЕНКА», дав доручення Мінприроди розібратися з ситуацією навколо плато Ай-Петрі.

Кримські «зелені» і низка громадських екологічних організацій Криму, профільні комісії Верховної Ради АРК виступили з ініціативою щодо приєднання 19,2 га на плато Ай-Петрі до території Ялтинського гірничо-лісового заповідника. Відповідні документи були передані в Секретаріат Президента і Мінприроди України.

«Безконтрольність земельних питань призвела до хижацького захоплення і незаконного освоєння нових територій, що призвело до забруднення підземних горизонтів вод, джерел, колись кристально чистих джерел і річок, водозбір яких знаходиться саме в районі Ай-Петринської яйли», - йдеться в повідомленні кримських «зелених».

На початку грудня цього року «зелені» Криму «сподіваються почути позитивну відповідь від урядовців Мінприроди України».