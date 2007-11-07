У Криму планують створити тисячу га нових лісових насаджень

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. У Криму розпочалася осіння лісосадильна кампанія.

Всього цього року в Кримській автономії планується створити тисячу гектарів нових лісових насаджень, повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету Автономної республіки Крим по лісовому і мисливському господарству Максим ГОЛОВАНЬ.

За його словами, на виконання ряду державних програм і Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь» підприємства Рескомлісу проводять заходи зі створення нових лісів у різних регіонах півострова.

Перша масова акція за участю членів Ради міністрів Криму, керівництва Рескомлісу АРК, представників громадськості і ЗМІ відбудеться у суботу, 10 листопада, в Партизанському лісництві державного підприємства «Сімферопольське лісомисливське господарство». В районі села Кольчугіно Сімферопольського району АРК планується озеленити 2 гектари землі. «Дана ділянка землі сьогодні є розроблений погорілий лісовий масив, який постраждав в 2006 році від великої лісової пожежі. Отже учасників акції можна буде сміливо вважати ще й лісовідновлювачами», - відзначив М.ГОЛОВАНЬ.