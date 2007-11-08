Чи запалять кримчани 275 тисяч свічок в пам`ять жертв Голодомору

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. 275 тисяч свічок роздадуть жителям Криму для того, щоб вони запалили їх увечері 24 листопада в пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримської організації партії "Народний Союз "Наша Україна", акція з роздачі свічок на півострові проводиться за ініціативою кримських "нашеукраїнців" в рамках ініційованої Президентом всеукраїнської акції "Запали свічку пам`яті".

"Партійна організація звернулася до кримчан із закликом підтримати акцію і 24 листопада разом з усією Україною виставити у вікнах своїх будинків запалені свічки", - зазначили в кримській парторганізації.

Як повідомив голова Кримської республіканської організації НСНУ Володимир ЗДИРКО, партія розраховує на розуміння і підтримку акції з боку місцевих органів влади і громадськості Криму. "Правда про масштаби цього жахливого злочину, який торкнувся майже кожної української сім`ї дуже довго замовчувалася, - сказав В.ЗДИРКО. – Тому дуже важливо, щоб суспільство, особливо підростаюче покоління, знали і пам`ятали про ті події. Ми сподіваємося на істориків, працівників архівів, педагогів, щоб вони більше розповіли про те, як це було".

Кримська організація НСНУ, повідомив В.ЗДИРКО, підготувала листа на адресу Міністерства освіти автономії з проханням провести уроки пам`яті в усіх загальноосвітніх учбових закладах півострова. Цього дня поминальні служби за покійними пройдуть в церквах. Ряд керівників міст і районів Криму, розповів В.ЗДИРКО, з розумінням відгукнулися на прохання партійної організації провести на державному рівні Дні пам`яті жертв Голодомору.