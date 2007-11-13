Прес-конференція «Позиція Кримської організації КУН щодо подій навколо землі»

14 листопада - 11.00. Голова Кримської організації Конгресу Українських Націоналістів Василь Овчарук проведе прес-конференцію на тему «Позиція Кримської організації Конгресу Українських Націоналістів щодо подій навколо земельного питання, що сталися за останні дні на теренах Криму». м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, 3-й поверх, кім. 106 (Інформаційний прес-центр).

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