Урочистий захід, присвячений Дню вшановування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

13 грудня - 11.00. Урочистий захід, присвячений Дню вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На урочистий захід запрошені керівники автономії, громадські організації чорнобильців, ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи з районів Автономної Республіки Крим. Великий зал засідань Ради міністрів АРК (Сімферополь, пр.Кирова, 13).

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