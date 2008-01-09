Порушено справу на чиновників Фонду майна Криму
11:13, 09 січня 2008Крым
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Державі завдано збитки
В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб Фонду майна.
Як повідомляє прес-служба МВС України, чиновники в 2003 році, діючи в інтересах комунального підприємства, незаконно здійснили приватизацію майна державного підприємства. "Унаслідок протиправних дій правопорушників державі завдано збитки на суму понад 100 тис. гривень", - відзначили в МВС.
Транспортною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).
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