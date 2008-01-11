За зміною цін на продукти встановлять жорсткий контроль
МДА Севастополя має намір
Севастопольська міська державна адміністрація має намір найближчим часом встановити „жорсткий контроль” за зміною цін на продовольчі товари.
Як повідомили УНІАН у міськадміністрації, з метою недопущення необгрунтованого підвищення цін і здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства в сфері ціноутворення міська влада має намір видати розпорядження про декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно вищого, першого і другого сортів, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове і яйця.
Прийняття подібного рішення „надасть державним контролюючим службам діючий механізм контролю за необгрунтованим збільшенням цін, у тому числі з використанням серйозних штрафних санкцій до порушників”, зазначили в адміністрації.
За інформацією відділу інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міськадміністрації, глава виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН доручив управлінню економіки і Державній інспекції з контролю за цінами вжити усіх можливих заходів щодо дотримання підприємством-виробником економічного обгрунтованого рівня цін на хлібопродукцію (мається на увазі ДП „Цар хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції” - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, з 8 січня ц. р. ДП „Цар хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції” підняло, в середньому, на 20% оптово-відпускні та роздрібні ціни на хліб.
Директор цього підприємства Орест АНДРІЯС зазначав, що „підприємство вимушене це робити не від хорошого життя”. По-перше, за його словами, на 24% подорожчала вартість борошна. Крім цього, зросли ціни на енергоносії (майже на 38%), на газ, на бензин (на 22%). Як сказав О.АНДРІЯС, „одне з двох: або закрити підприємство, або працювати, - ми цілий рік зводимо кінці з кінцями».