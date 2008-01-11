За зміною цін на продукти встановлять жорсткий контроль

Севастопольська міська державна адміністрація має намір найближчим часом встановити „жорсткий контроль” за зміною цін на продовольчі товари.

Як повідомили УНІАН у міськадміністрації, з метою недопущення необгрунтованого підвищення цін і здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства в сфері ціноутворення міська влада має намір видати розпорядження про декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно вищого, першого і другого сортів, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове і яйця.

Прийняття подібного рішення „надасть державним контролюючим службам діючий механізм контролю за необгрунтованим збільшенням цін, у тому числі з використанням серйозних штрафних санкцій до порушників”, зазначили в адміністрації.

За інформацією відділу інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міськадміністрації, глава виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН доручив управлінню економіки і Державній інспекції з контролю за цінами вжити усіх можливих заходів щодо дотримання підприємством-виробником економічного обгрунтованого рівня цін на хлібопродукцію (мається на увазі ДП „Цар хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції” - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, з 8 січня ц. р. ДП „Цар хліб” ТОВ „Хлібні інвестиції” підняло, в середньому, на 20% оптово-відпускні та роздрібні ціни на хліб.

Директор цього підприємства Орест АНДРІЯС зазначав, що „підприємство вимушене це робити не від хорошого життя”. По-перше, за його словами, на 24% подорожчала вартість борошна. Крім цього, зросли ціни на енергоносії (майже на 38%), на газ, на бензин (на 22%). Як сказав О.АНДРІЯС, „одне з двох: або закрити підприємство, або працювати, - ми цілий рік зводимо кінці з кінцями».