Прокурора Криму позбавлено посади заступника генпрокурора
14:04, 12 січня 2008Крым
0 0
Теж саме в Одеській області та в Києві
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО видав наказ, яким ліквідував додаткові посади заступника генпрокурора - прокурора Одеської області, прокурора міста Києва і прокурора АРК.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.
Таким чином, сказав О.МЕДВЕДЬКО, на сьогодні є прокурор Одеської області, прокурор міста Києва і прокурор Автономної Республіки Крим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter