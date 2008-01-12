Прокурора Криму позбавлено посади заступника генпрокурора

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО видав наказ, яким ліквідував додаткові посади заступника генпрокурора - прокурора Одеської області, прокурора міста Києва і прокурора АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Таким чином, сказав О.МЕДВЕДЬКО, на сьогодні є прокурор Одеської області, прокурор міста Києва і прокурор Автономної Республіки Крим.