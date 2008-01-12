Після перерахунку середній розмір пенсії в Криму становитиме 705-710 грн.

Після перерахунку середній розмір пенсії в Криму становитиме, за попередніми даними, близько 705-710 грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в АРК Микола ТКАЧЕНКО.

За словами М.ТКАЧЕНКО, всього в Криму 517,4 тис. цивільних пенсіонерів, із них відповідно до закону України «Про обов`язкове державне пенсійне страхування» перерахунку підлягали пенсії 506 тис. пенсіонерів, або 98%. Перерахунок по них уже проведено. Як зазначив М.ТКАЧЕНКО, в середньому виплата пенсії одній людині збільшена на 157 грн. 11 копійок. Якщо на 1 січня середній розмір пенсії згідно із законом «Про обов`язкове державне пенсійне страхування» становив близько 550 грн., то з урахуванням доплати після перерахунку очікується, що середній розмір пенсії по Криму в кінці січня буде не менше 705-710 грн.

Начальник ГУ ПФУ в АРК зазначив, що за даними проведеного перерахунку в Криму місячна фінансова потреба у виплаті пенсій цивільним пенсіонерам збільшилася на 79 млн. грн., або на 25,6%, до 389 млн. грн. Він повідомив, що минулого року Крим був забезпечений власними коштами для виплати пенсій на 86,5%, зазначивши, що забезпеченість безпосередньо залежить від фонду оплати праці. «На жаль, сьогодні цей фонд в автономії недостатній, щоб повністю покривати потребу на виплату пенсій», – сказав М.ТКАЧЕНКО, зазначивши при цьому, що фінансування виплат пенсій здійснюється із 4 джерел, основні – це кошти Пенсійного фонду й державний бюджет. Кошти на фінансування додаткових витрат закладені в бюджеті, підкреслив він.