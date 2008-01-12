У Севастополі на отримання тисячи зареєструвалися 10 тис. осіб

У Севастополі на отримання компенсацій за втраченими заощадженнями зареєструвалися близько 10 тисяч вкладників Ощадбанку колишнього СРСР, а загалом у місті близько 400 тисяч „радянських” рахунків цього банку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор місцевої філії „Ощадбанку” Віра ДВОЙНІКОВА. За її словами, очевидно, що кількість рахунків у місті є „дуже значною”, і пов’язано це з тим, що у Севастополі традиційно значний відсоток населення становлять пенсіонери. „Хтось приносить одну книжку, хтось дві, а дехто і взагалі по 10-15 рахунків”, - сказала керівник філії. На думку В.ДВОЙНІКОВОЇ, „хвиля” тих, хто бажає зареєструватися, ще не „схлинула”, „все ще тільки починається”.

Як також повідомила В.ДВОЙНІКОВА, у Севастополі видача компенсаційних коштів розпочалася у п’ятницю під вечір. За її словами, сьогодні банк планував видавати гроші, але „стався збій в програмі”. “Ну нічого, більше чекали”, - зазначила В.ДВОЙНІКОВА, підкресливши, що з коштами для виплат „проблем немає”.

Як вважає директор, хоча черги до філії і відділень (їх у Севастополі нараховується 26 - УНІАН) є великими, на сьогодні немає потреби в тому, щоб біля них чергували лікарі і правоохоронці. „Тут живуть цивілізовані, грамотні люди, ми повинні усе розуміти, зважувати”, - сказала В.ДВОЙНІКОВА, і додала, що випадків, коли вкладники грубо поводяться з працівниками банку, також немає.