Робота демаркаційної комісії почнеться найближчими днями

Найближчими днями почнеться робота українсько-російської комісії з розмежування Керченської протоки.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (12 – 18 січня) повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Найближчими днями ми почнемо роботу демаркаційної комісії. 31 грудня російська сторона нарешті відповіла нам і повідомила, що її частина комісії створена. Це дає нам можливість для зустрічі та початку практичної роботи з демаркації», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, при розмежуванні Керченської протоки може бути використаний той самий принцип проведення лінії кордону відповідно до основ міжнародного морського права, за яким відбувається делімітація в Азовському морі.

Глава МЗС також заявив, що Україна не дозволить затягувати з вирішенням цього питання, особливо після техногенної катастрофи, що сталася в Керченській протоці в листопаді минулого року.

«Думаю, що довго чекати ми не будемо. Наша держава зазнала серйозних економічних збитків в результаті трагедії, що сталася. Тому як держава, що піклується про свої національні інтереси, ми вимушені цей процес прискорити», - сказав він.

При цьому В.ОГРИЗКО не виключив, що Україна може вдатися до встановлення кордонів в односторонньому порядку.

«У першому читанні прийнято законопроект про розмежування територіального моря України. Якщо ми відчуємо, що процес штучно гальмується і створюються безпідставні перешкоди для ведення переговорів, то можна буде повернутися, зокрема, і до такого варіанту вирішення питання», - зазначив він.