200 тис. га зрошуваних земель заплановано підготувати у Криму

На 2008 рік у Криму заплановано підготувати 200 тис. га зрошуваних земель.

Крім того, як повідомляє прес-служба Радміну АРК, на 2008 рік заплановано підготувати 950 шт. дощувальної техніки, відремонтувати 2211 шт. гідротехнічних і інших споруд, що входять у внутрішньогосподарчу зрошувальну мережу.

З метою забезпечення ефективної і надійної роботи меліоративних систем, насосних станцій, каналів, гідротехнічних споруд, дощувальних машин в 2008 році Радою міністрів Автономної Республіки Крим прийнята ухвала «Про підготовку зрошуваних земель до поливу в 2008 році». Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим на підставі цієї ухвали розроблено щомісячний графік підготовки зрошуваних земель.

За станом на кінець 2007 року районами підготовлено 98,9 тис. га зрошуваних земель, або 115% від доведеного завдання і 372 дощувальні машини, що складає 39% від загальної їх кількості.