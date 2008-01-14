У лідера Меджлісу з`явився ще один заступник

У лідера Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА з`явився ще один заступник. Ім став лідер Бахчисарайського меджлісу Ахтем ЧІЙГОЗ.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, "відкритим пакетним голосування члени Меджлісу вибрали двох заступників голови Меджлісу - Ремзі ІЛЬЯСОВА і Ахтема ЧІЙГОЗА". А.ЧІЙГОЗ за пропозицією М.ДЖЕМІЛЄВА також був призначений керівником управління Меджлісу по координації діяльності регіональних і місцевих меджлісів.

За пропозицією голови Меджлісу голосуванням як керівники структурних підрозділів Меджлісу були затверджені: Заїр СМЕДЛЯЄВ – керівником секретаріату, Шевкет КАЙБУЛЛАЄВ – керівником управління по інформаційній політиці, Сафуре КАДЖАМЕТОВА - керівником управління за освітою і культурі.

Решта управлінь та служб, в числі яких політико-правове управління, юридична служба, суспільна приймальня та інші, а також склад президії Меджлісу будуть затверджені на засіданні Меджлісу 19 січня.