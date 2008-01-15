Прес-конференція: ”Захист конституційних прав громадян і діяльності органів АРК”
12:23, 15 січня 2008Крым
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16 січня - 12.30. Прес-конференція представників громадської організації "Аркъадаш" на тему: "Захист конституційних прав громадян і діяльності органів АРК".
У прес-конференції беруть участь: Айдер Ісмаїлов - голова організації, Енвер Умеров - керівник юридичної служби організації "Аркъадаш".
Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8, к. 106).
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