У Лівадії вечір–презентація Міжнародних культурних проектів «Анонси-2008»

16 січня - 15.00. У Лівадійському палаці-музеї вечір-презентація Міжнародних культурних проектів «АНОНСИ - 2008». В програмі: Х ювілейний Міжнародний фестиваль античного мистецтва «Боспорськие агони». Презентація журналу «10 кроків в античність»; Міжнародний фестиваль «Джаз-Коктебель», Міжнародний фестиваль продюсерського кіно Росії і України «КІНО-ЯЛТА-2008», Свято Вардавар «Монастир Сурб Хач – 650 років», II Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» та інше. Відправлення автобуса о 12.00 від будівлі Ради міністрів (3 під`їзд). Тел. (8-0652) 27-42-15.

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