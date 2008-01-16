У Кисельова огидний настрій

Спікер Партії регіонів, народний депутат Василь Кисельов (лідер кримської організації ПР) розкритикував роботу прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і поскаржився на поганий настрій у лавах регіоналів.

"Сказати, що настрій у нас піднесений, я не можу, бо «помаранчеві» внаслідок чергових фальсифікацій повернулися до влади", - сказав Кисельов в інтерв`ю "Україні молодій" -"Ви не смійтеся! Я вас протягом трьох хвилин можу переконати, що в західних областях вони мінімум півтора мільйона голосів незаконно отримали. І взагалі, поганий у нас настрій, бо ви бачите, як, маніпулюючи тим, що в людей сьогодні складна життєва ситуація, лідерка БЮТ змусила їх повірити собі й віддати голоси за її політичну силу. А вже на другий день їх обманула!".

На делікатне зауваження журналістки, що навпаки, Тимошенко вже якісь свої обіцянки виконує нардеп відповів: "От! «Якісь»! Вона обіцяла повернути (як компенсацію «згорілих» вкладів в Ощадбанк СРСР) 136 мільярдів за два роки. На цей рік у бюджеті закладено 20 мільярдів, а фактично буде повернуто тільки 6. Це обман людей! Добре, звісно, що хоч по тисячі зараз оце дають, але погано, що людей і їхню довіру так використали — їм же обіцяли, що виплатять усе. І «помаранчеві» цинічно брешуть. У них же немає дієвої коаліції. Я перед Новим роком вніс проект, згідно з яким за бюджет треба було голосувати так, як за Тимошенко - підняттям рук. У коаліції 17 людей не було в залі! Якби ми наполягали на такому способі голосування, вони б не змогли ухвалити бюджет, і всі побачили б, що в них немає єдності й мобільності".

"Для нас це, звісно, «плюс». Але був би й дуже великий мінус — для країни, яка могла увійти в новий рік без бюджету. Тому ми вирішили не наполягати, щоб не постраждав народ", - зауважив Кисельов.

Про подальші дії фракції ПР Кисельов висловився так: "Коли йтиметься про соціальні питання, ми голосуватимемо — нема питань. Але коли побачимо, що заради виконання обіцянок Тимошенко буде розкрадати державне майно, то жорстко цьому протистоятимемо. Ми не збираємося заважати коаліції, але будемо ретельно стежити за тим, щоб закон був один для всіх. І рішуче наполягатимемо на дотриманні норм регламенту й Конституції".